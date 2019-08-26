В сети опубликовано видео выступления украинского летчика Юрия Булавки на боевом истребителе Су-27, которое признано лучшим пилотажем на авиашоу Gdynia Aerobaltik 2019 в Польше. По данным британского издания Daily Mail, особенно потрясающим был маневр с приближением истребителя к открытой кабине другого, медленно летящего самолета. Сидящие в ней представители прессы говорят, что Су-27 можно было достать рукой.

На видео можно увидеть запись изнутри самолета для прессы. На записи слышно, как журналисты приветствуют и хлопают пилоту после удачного маневра.

Ранее "Страна" писала о том, что украинский летчик стал королем неба на авиашоу в Великобритании.

Также мы сообщали, что появилось видео, как на авиашоу в Польше самолет вошел в "штопор" и рухнул в реку.