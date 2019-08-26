В США ведущий ток-шоу, экс-конгрессмен из Иллинойса Джо Уолш стал вторым республиканцем, который посоревнуется с Дональдом Трампом за выдвижение для участия в выборах на пост президента США в 2020 году. Об этом сообщает Reuters.

Уолш считает, что Трамп с его хулиганскими наклонностями не подходит для должности президента. Но между тем, нынешний глава США имеет сильную поддержку среди республиканцев.

"Он хулиган, он трус, и кто-то должен бросить ему вызов", - сказал Уолш.

Он получил место в Палате представителей от Иллинойса в качестве кандидата от Республиканской партии в 2010 году, но во время переизбрания в 2012 году он проиграл демократу Тэмми Дакворту. Покинув Конгресс, он стал ведущим ток-шоу в Чикаго.

До этого времени бывший губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд был единственным республиканцем, который пытался посостязаться с Трампом за пост президента, но его кандидатура пока не обрела популярности.

Бывший конгрессмен США от республиканцев, губернатор Южной Каролины Марк Сэнфорд заявил в июле, что также рассматривает возможность соревноваться за право быть избранным на должность главы государства.

Напомним, о своих планах баллотироваться на выборах заявили уже почти два десятка демократов, в том числе сенатор от Вермонта, бывший кандидат в президенты на выборах 2016-го года Берни Сандерс, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, а также член палаты представителей от Калифорнии, демократ Эрик Суолуэлл.

Ранее "Страна" писала о том, что бывший вице-президент США Джозеф Байден остается лидером предвыборной гонки среди демократов, однако его преимущество сократилось, на второе место по популярности вышла сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

Также мы сообщали, что кандидат на пост президента США решил сделать Украину приоритетом внешней политики.