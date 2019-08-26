Французский актер Жерар Депардье сыграет генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в фильме под названием "Пражская весна" хорватского режиссера Лордана Зафрановича. Об этом сообщил продюсер фильма Андрей Антонио Лека в эфире радио Frekvencе 1, пишут российские СМИ.

Продюссер рассказал, что картина расскажет о событиях в Чехословакии 1968 года и будет посвящена лидеру общественно-политических реформ Александру Дубчеку.

По словам Андрея Антонио Лека, бюджет фильма составит более $11 млн, а мировая премьера выхода фильма запланирована на 2022 год.

Фото: kommersant.ru

Напомним, ранее Жерар Депардье сыграл роль Сталина в фильме Фанни Ардан "Диван Сталина".

Ранее "Страна" писала о том, что Депардье заявил о желании получить вслед за российским и алжирским турецкое гражданство.