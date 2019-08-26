Экипаж пилотируемого "Союза МС-13" успешно завершил операцию по перестыковке корабля со служебного модуля "Звезда" на малый исследовательский модуль "Поиск" (МИМ-2) Международной космической станции (МКС), куда 24 августа не смог причалить другой корабль - "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту.

Об этом сообщает ТАСС.

Маневр начался сегодня, 26 августа, в 06:35 по Киеву и завершился через 25 минут - в 07:00. Из подмосковного Центра управления полетами велась прямая трансляция операции.

Стыковку провел в ручном режиме командир корабля - российский космонавт Александр Скворцов с участием астронавтов NASA и Европейского космического агентства Эндрю Моргана и Луки Пармитано (Италия).

Напомним, накануне российский космический корабль с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС. Позже в NASA сообщали, что причаливание "Союза МС-14" в субботу было прервано из-за проблем с усилителем системы "Курс" на борту МКС.

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