Президент США Дональд Трамп поссорился с другими лидерами стран Большой семерки во время саммита во французском Биаррице. Об этом сообщает издание The Guardian.

Уточняется, что во время ужина на официальном открытии саммита Трамп настаивал на присутствии президента РФ во время обсуждения вопросов Ирана, КНДР и Сирии.

По данным издания, Трампа поддержал только премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Против выступили все остальные страны, а Япония сохранила нейтралитет.

"На этом моменте обстановка начала накаляться, если не сказать больше. Большинство лидеров настаивали на том, чтобы G7 оставалась сообществом либеральных демократий, и поэтому они сказали Трампу, что нельзя позволить вернуться президенту Путину, который не соответствует этому", - сообщил источник.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп предлагал бороться с ураганами атомными бомбами.

Также мы сообщали, что на саммите G7 Трамп поспорил с Абэ насчет ракетных пусков Северной Кореи.