Вчера, 25 августа, в первом туре серии А полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский дебютировал в итальянской Аталанте.

Команда Малиновского играла на выезде против СПАЛа и вырвала победу со счетом 3:2. Причем матч для Аталанты начался хуже не придумаешь. Гости летели уж в два мяча к 26 минуте первого тайма. Счет на 6 минуте встречи открыл Ди Франческо, а на 26 минуте Петанья удвоил результат.

Аталанта смогла отквитать один гол еще до перерыва. Отличился на 34 минуте Госенс. А незадолго до финального свистка дубль Муриэля (70 и 76 минута) определил победителя. Аталанта получает первые три очка.

Руслан Малиновский вышел на поле во втором тайме на 54-й минуте, наш футболист заменил Фройлера и довольно успешно вошел в игру, несколько раз опасно разгоняя атаки.

Напомним, Руслан Малиновский этим летом перешел из бельгийского Генка в Аталанту за 13,7 миллиона евро. Контракт с итальянцами подписан на 5 лет. Зарплата Малиновского - один миллион евро в год.

Другой матч серии А, к которому было приковано внимание болельщиков Украины, прошел вчера в Риме. Там, местная Рома, которой руководит экс-тренер Шахтера Паулу Фонсека, выдала настоящий триллер в матче с Дженоа.

"Волки" три раза выходили вперед, но победить так и не смогли. Дженоа всякий раз отыгрывалась - в итоге, боевая ничья 3:3.