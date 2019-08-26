В ночь на 26 августа в Киеве произошло ЧП, которое встревожило жителей столицы. Как выяснилось, его причиной стал выстрел из гранатомета по зданию, которое принадлежит ОАО "Мостобуд" (улица Паньковская, 5). Об этом сообщает "Информатор".

Уточняется, что инцидент произошел около 01:00. Через дорогу от здания позже обнаружили брошенный отстрелянный тубус от ручного противотанкового гранатомета (РПГ). Как рассказали полицейские, предварительно, именно из этого оружия и был произведен выстрел.

Снаряд попал в одно из окон на четвертом этаже здания. Также повреждены стекла на третьем и пятом этажах. К счастью, обошлось без пострадавших. Правоохранители не уточнили, что именно находится в данном помещении, так как некоторые офисы сдаются в аренду.

Движение на улице Паньковской было перекрыто. На месте работали экипажи полиции, взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы. Также дежурили медики и спасатели. Детали случившегося выясняются.

Фото: kiev.informator.ua

По предварительным данным, правоохранители разыскивают двоих человек, которые скрылись на мопеде в неизвестном направлении. В Киеве введен оперативный план "Сирена".

Напомним, что 13 июля в Киеве из гранатомета обстреляли здание телеканала "112 Украина". После этого правоохранители открыли уголовное дело по статье "Теракт".

Ранее "Страна" писала о том, что СБУ задержала под Луганском украинских военных, которые пытались продать 12 гранатометов, 30 гранат и 3 тысячи патронов.