Американской прессе стало известно об очередной экстравагантной идее президента США Дональда Трампа, который в эти дни принимает участие в саммите G7 в Биаррице.

Как выяснилось глава Белого дома несколько раз предлагал на закрытых совещаниях Совета нацбезопасности бороться с ураганами с помощью ядерных бомб.

Об этом передает портал Axios со ссылкой на неназванных участников подобных закрытых заседаний.

В ходе одного из брифингов, посвященных ураганам, Трамп поинтересовался, почему нельзя ударить по стихии с помощью ядерного оружия.

"Они (ураганы - Ред.) формируются у побережья Африки, далее движутся через Атлантику, а мы ударим в самый центр и рассеем ураган. Почему мы не можем так сделать?" - цитирует источник высказывания президента. Один из присутствовавших поддержал идею главы Белого дома: "Сэр, мы рассмотрим это". Другие участники были шокированы предложением президента.

На просьбу издания прокомментировать данную информацию Белый дом ответил: "Мы не комментируем частные разговоры, которые мог или не мог вести президент со своей командой по национальной безопасности". Как отмечает портал, эта идея в дальнейшем не получила развития.

Ранее "Страна" сообщала, что на саммите G7 Трамп поспорил с Абэ насчет ракетных пусков Северной Кореи.