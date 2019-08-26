После официальной фотосессии на G7 жена президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит поцеловала президента США Дональда Трампа, а первая леди США Меланья Трамп ответила на это поцелуем с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Видеоролик с мероприятия разместил в своем Twitter телеканал BFM.

После того, как представители государств - участников саммита завершили фотосессию, к лидерам стран подошли их жены. Между стоявшими рядом Трампом и Макроном стала Брижит Макрон. По другую руку от президента США оказалась его жена Меланья.

Спустя несколько мгновений Трамп и спутница Макрона обменялись лобзаниями в щеку. Первая леди США тут же проделала то же самое с Трюдо.

Фото: gazeta.ru

После милых любезностей политики еще раз попозировали фотографам уже с женами.

Les membres et invités du G7 réunis pour la traditionnelle photo de famille pic.twitter.com/rAftpEGopp — BFMTV (@BFMTV) August 25, 2019

Напомним, "Страна" ведет онлайн-хронику саммита "Большой семерки".

Также мы писали о расхождении мнений в G7 по поводу России и Ирана.