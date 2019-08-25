Первые лица стран Группы семи (G7) обсудили на встрече в Биаррице отношения с Россией, но так и не достигли согласия по возвращению к формату Большой восьмерки или G8, который включает Российскую федерацию.

Об этом сообщил в воскресенье ТАСС дипломатический источник в институтах ЕС.

"Я могу подтвердить, что этот эта тема подробно обсуждалась за ужином в субботу, однако пока нет согласия по возможному возвращению России в состав организации", - сообщил он.

Как прокомментировал эту идею в беседе с корреспондентом ТАСС в Брюсселе европейский источник, Группа семи сейчас объективно заинтересована в возвращении России в организацию ввиду обостряющейся политической конкуренции с "двадцаткой" (G20), в которой Россия играет значительную роль.

По словам брюссельского дипломата, во-первых, за последние 30 лет суммарный объем ВВП стран "семерки" снизился с 50% до 30% общемирового, не говоря уже о населении, которое в странах G7 составляет лишь 10% от мирового.

Во-вторых, Группа семи, которая всегда позиционировала себя как "альянс демократий", уже неоднократно демонстрировала острые разногласия между своими странами-членами.

В-третьих, по его мнению, именно конфликт стран G7 с Россией стал катализатором обострения конкуренции между форматами G7 и G20.

Ранее "Страна" сообщала, что американский журналист рассказал, какие страны на встрече G7 "за" и "против" возвращения России, а также о том, что Германия и Франция работают над организацией встречи нормандской четверки.