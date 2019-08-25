Донецкий ФК "Шахтер", который вышел на игру в особой форме, в пятом туре Украинской премьер-лиги крупно победил на своем поле "Мариуполь" и закрепился на вершине турнирной таблицы первенства.

Финальный счет матча 5:1. У дончан отличился новобранец Тете, который забил на 8-й и 11-й минутах после передач Тайсона и Марлоса; лучший бомбардир минувшего чемпионата Жуниор Мораес, сделавший счет крупным на 12-минуте после паса Тайсона; сам капитан Тайсон, реализовавший пенальти на 62-й минуте за снос Мораеса и еще один новобранец Маркос Антонио, установивший окончательный счет на 83-й минуте встречи, буквально заведя мяч в чужие ворота после передачи Мораеса.

В составе "Мариуполя" автором гола престижа стал Владислав Вакула на 78-й минуте, пробивший неожиданно для голкипера дончан. За минуту до окончания основного времени матча Тищенко мог также сократить разрыв в счете, но не попал в пустые ворота с линии вратарской.

Встреча проходила на ОСК "Металлист" в Харькове.

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Теперь "Шахтер" лидирует в турнирной таблице с 15 очками после пяти игр. С таким же количеством игр за ним следуют "Десна" и "Заря" с 10 очками. Столичный клуб "Динамо" только четвертый и отстает от дончан уже на 8 очков.

Результаты других игр пятого тура:

"Колос" (Ковалевка) - "Ворскла" (Полтава) - 0:3. Голы: Игорь Пердута (4, 54 минуты), Юрий Коломоец (73);

Игорь Пердута (4, 54 минуты), Юрий Коломоец (73); ФК "Александрия" - "Десна" (Чернигов) - 0:3. Голы: Денис Фаворов (50), Орест Кузык (69), Александр Филиппов (90+1);

Денис Фаворов (50), Орест Кузык (69), Александр Филиппов (90+1); "Динамо" (Киев) - "Олимпик" (Донецк) - 1:1. Голы: Виктор Цыганков (62) - Сергей Политыло (52);

Виктор Цыганков (62) - Сергей Политыло (52); "Карпаты" (Львов) - "Заря" (Луганск) - 0:1. Гол: Филипп Будкивский (58).

Напомним, вчера, 24 августа, еще одна донецкая команда "Олимпик" сыграла вничью с киевским "Динамо".

Ранее "Страна" приводила заявление защитника "Шахтера" Сергея Кривцова, что команде по силам выйти из группы Лиги Чемпионов в следующий этап соревнований.