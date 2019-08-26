Представители российских силовых ведомств выступают против выдачи украинской стороне трех лиц в порядке обмена.

Об этом сообщают источники "Страны" близкие к переговорам по обмену.

Речь идет о режиссере Олеге Сенцове и членах УНА-УНСО Станиславе Клыхе и Николае Карпюке.

Сенцов в августе 2015 года был приговорен к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке террористических актов на территории Крыма.

Карпюку и Клыху были предъявлены обвинения в участии в боевых действиях во время первой чеченской войны на стороне Чеченской Республики Ичкерия, а именно в создании и управлении отрядом "Викинг", покушении на убийство и убийствах военнослужащих вооруженных сил России в 1994-1995 годах. Клых был задержан в России в 2014 году и приговорен к 20 годам колонии строгого режима. А Карпюк в мае 2016 года приговорен к 22,5 годам тюрьмы.

Напомним, ранее главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что обмену удерживаемыми лицами между Россией и Украиной препятствуют российские силовики.

"Несмотря на то, что кажется, что Путин щелкнет пальцами и всех посадят на самолет чей-то и вывезут, но это не так. Потому что здесь приходят силовики и говорят: ну как же, вот они террористы. Условно я говорю. И надо понимать, что, может быть, Путину важнее иметь отношения со своими силовиками, чем с чужими президентами", - сказал Венедиктов.

Также мы писали о заявлении адвоката Валентина Рыбина, что обмен пленными между Украиной и Россией будет проходит по формуле "33 на 33", но эти цифры могут уточняться.