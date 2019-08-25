На блокпосту возле Мариуполя нацгвардейцы открыли огонь по колесам автомобиля, нетрезвый водитель которого пытался прорваться через шлагбаум. Об этом на Facebook сообщает штаб ООС.

Инцидент случился на блокпосту, расположенном на восточной окраине города. Военнослужащие Национальной гвардии Украины остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ-21013. Во время общения с водителем они почувствовали исходящий от него сильный запах алкоголя. Водитель, гражданин К., не выполнил требования военного наряда и попытался прорваться через блокпост на своей машине.

Чтобы остановить нарушителя, старший контрольного пункта предупредил его на словах, а затем сделал предупредительный выстрел вверх. Однако автомобиль продолжал движение в сторону населенного пункта Сопино. При этом ВАЗ сбил шлагбаум. Это вынудило военнослужащих открыть огонь по колесам.

Гражданин К. был задержан. Как оказалось, он был травмирован, поэтому ему предоставили домедицинскую помощь, а затем на место происшествия вызвали скорую помощь и следственно-оперативную группу.

Скриншот: Facebook/ pressjfo.news

Сейчас нарушителя передали сотрудникам Национальной полиции Украины г. Мариуполя.

Ранее "Страна" сообщала, что на блокпосту в зоне ООС у мужчины изъяли лекарства, которые он вез из Мариуполя в Донецк.

Также мы писали, что с 1 июня по 31 августа контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в зоне ООС работают по летнему графику.