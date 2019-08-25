В этот уик-энд дончане отметили 150-летие своего города. Отсчет его истории традиционно ведется с 1869 года – и кажется, она вся на ладони. На самом деле, в ней есть много всякого неочевидного для стороннего наблюдателя. В том числе – и сам его возраст.

1. Год рождения – 1870-й

На самом деле, в 1869 году никаких реальных действий по поводу основания города еще не предпринималось. Этот год в свое время городские власти назначили отправной точкой из-за того, что именно в 1869-м в Лондоне было создано "Новороссийское общество каменноугольного, железного и рельсового производства", активность которого и привела, в конечном итоге, к появлению города.

А первые работы по сооружению на берегу Кальмиуса металлургического завода и поселка при нем под руководством британца Джона Джеймса Юза (Хьюза) состоялись только осенью 1870-го. Так что, если честно, Донецку все-таки не 150, а 149 лет…

2. Городу всего 102 года

В статусе города Донецк пребывает и того меньше – всего 102 года. До этого он считался поселком, со всеми вытекающими отсюда административными ущемлениями. Влиятельные его жители неоднократно поднимали перед властями Екатеринославской губернии вопрос о повышении статуса, но ни разу так и не были поняты.

Надо сказать, что по количеству жителей поселок, называвшийся Юзовка, вполне был достоин городского статуса.

И весной 1917 года, вскоре после Февральской революции, его повышение до города все-таки состоялось.

3. Центр "белого" движения

Во время Гражданской войны 1918-1920 годов Донецк представлял собой одни из эпицентров событий. Город переходил из рук в руки около 20 раз, его хозяевами становились и разнообразные "белые", и "красные", и анархисты из армии батьки Махно, и украинская держава гетмана Скоропадского. В какой-то момент Донецк превратился в центр "белого" движения.

Осенью 1919 года сюда перенес свой штаб командующий Добровольческой армией барон Петр Врангель ("по условиям телеграфной связи и удобству размещения"). Правда, ненадолго. В декабре из-за трений со своим начальником генералом Антоном Деникиным Врангель был отправлен в отставку.

4. "Сталино" - не в честь Сталина

В 1924 году название "Юзовка" - совершенно недопустимое, по меркам новой идеологии – было сменено на "Сталин". Трудно не увидеть в этом стремления местных большевиков польстить набиравшему тогда силу одноименному генеральному секретарю партии. Вероятно, так и было. Но в официальной версии мотивировка была совершенно иная – и настолько ловкая, что остается просто диву даваться.

Вот как это звучало: "По условиям нашего округа, где преобладает стальная промышленность, а сама революция изображавшая по словам тов. Ленина локомотив, сделанный из стали, на котором был машинистом тов. Ленин. Исполком считает, что символом, характеризующим нашего великого вождя тов. Ленина – будет "Сталь" и решил наименовать г. Юзовку – городом Сталиным".

Название "Сталин" в 1932 тихо, без особого документа преобразовалось в "Сталино".

5. Донецк мог стать Шахтерском

Третье, нынешнее имя город получил осенью 1961 года. И появилось оно по партийной разнарядке. Кто конкретно его предложил, уже не выяснить, но это явно был кто-то из донецких делегатов XXII съезда КПСС, проходившего в Москве во второй половине октября 1961-го. Этот партийный форум окончательно добил культ личности Сталина, на нем было решено переименовать все населенные пункты, еще ноосившие имя экс-вождя. В их число входило и Сталино.

Руководителям делегации областной парторганизации было предложено выбрать новое название. Как вспоминали ветераны-партаппаратчики, в ходе дискуссии обсуждались два варианта - "Донецк" и "Шахтерск". Победил первый.

6. Миллион роз

Считается, что в 1971 году ЮНЕСКО признало Донецк "самым зеленым промышленным городом мира". Документального подтверждения этому краеведам обнаружить не удалось. Но то, что Донецк реально был "городом миллиона роз" - абсолютный факт. И даже более того: к началу 70-х на его территории цвел миллион кустов роз, так что в сумме их было никак не менее нескольких миллионов.

Розы в Донецке начали планово разводить еще до Великой Отечественной войны, а с 50-х годов, когда была принята программа озеленения города, этот процесс приобрел особый размах.

Со званием "города миллиона роз" Донецк вошел в независимую Украину - но в первую же зиму этого периода по цветочному наследию заморозки нанесли колоссальный удар. Восстановить его удалось уже только в новом веке.

7. Подземные выработки длиной в США или Европу

В пиковые моменты развития советского углепрома в Донецке существовало более 25 шахт в той или иной степени активности. Выемка угля, которую вели их посредством, привела к образованию огромного количества подземных выработок. Сколько их в итоге получилось, подсчитать уже трудно. По самым скромным оценкам – более 2000 километров, по самым нескромным – более 2500. Это практически равняется расстоянию между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом.

Или дороге, проложенной по диагонали через весь европейский континент – от Амстердама до Стамбула.

8. Сувенир для Хрущева

Одним из символов Донецка является памятник "Слава шахтерскому труду" на Шахтерской же площади. Она бесчисленное количество раз использовалась для всяческой символики, представляющей город. Любопытно, однако, что памятник этот возник случайно, если вообще не по недоразумению.

Первоначально фигура шахтера с куском угля в протянутой руке была изготовлена как бронзовая статуэтка – в качестве сувенира для главы государства и выходца из Юзовки Никиты Хрущева.

Но пока ее делали, Хрущев был снят.

Несколько недель она простояла невостребованной, пока у местного руководства не возникла идея увеличить ее до размеров памятника и поставить на перекрестке дорог из аэропорта и железнодорожного вокзала – так, чтобы ни один приезжий не смог мимо нее проехать.

Это было сделано весной 1965 года.

9. Памятник, как в Рио-де-Жанейро

Самый большой памятник Донецка - монумент "Твоим освободителям, Донбасс!" Его высота - около 35 метров, что делает его одним из самых крупных памятников Украины (выше - только киевская Родина-мать и монумент на Майдане).

Примерно такая же высота - у знаменитого Христа-Спасителя в Рио-де-Жанейро.

Донецкий монумент был сооружен в 1984 году, к 40-летию Победы, и находится в том же городском парке, где позже был выстроен суперсовременный стадион "Донбасс-Арена".

10. Парк кованых фигур

Основанный в 2001 году, парк кованых фигур стал абсолютной достопримечательностью Донецка. Экспонаты кузнечного мастерства, стоящие под открытым небом, сами по себе не уникальны и встречаются во многих странах мира. Но только в Донецке они сгруппированы на территории специально выделенного сквера, постоянно пополняются (даже сейчас) и образуют некое тематическое единство – точнее, даже несколько тематических аллей.

Основатели парка хотели подчеркнуть им традиции кузнечного искусства в городе, которые в самом деле глубоки и идут еще с юзовских времен.

А самым знаменитым кузнечным экспонатом в истории города стала, конечно, "Пальма Мерцалова", изготовленная в 1895 году для Всероссийской промышленной выставки и взявшая Гран-при через 5 лет в Париже на Всемирной выставке.