24 августа в поселке Озерное Житомирской области неизвестные облили красной краской памятник защитникам Украины, который там открыли накануне на День украинского флага.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на начальницу отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области Аллу Ващенко.

Мемориал посвящен погибшим участникам АТО/ООС и называется "Героям - защитникам Украины". В композицию памятника входит белая скульптура Богоматери, символизирущая оберег для воинов. ЕОна и была облита красной краской.

Фото: Facebook/parfzt

Сообщение об инциденте поступило в полицию утром 24 августа. На место происшествия выезжали сотрудники полиции.

По факту вандализма начато уголовное производство по статье 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Ранее "Страна" сообщала об осквернении на кладбище в Сумах могил участников АТО.

Мы также рассказывали, что под Житомиром вандалы разбили могилы бойцов АТО.