Германия и Франция работают над организацией саммита "нормандской четверки", в которую входят также Россия и Украина, в ближайшее время в Париже.

Об этом заявила в воскресенье журналистам на полях саммита Группы семи канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает ТАСС.

"Мы подчеркнули, что хотим в скором времени, после подготовительной встречи советников и министров иностранных дел, организовать саммит с российским и украинским президентами, - сказала она. - Мы давно говорили о том, что, поскольку прежняя встреча проходила в Берлине, то эта должна пройти в Париже".

Германия и Франция, по словам Меркель, будут пытаться сделать так, чтобы встреча прошла в скором времени.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин и Макрон дали понять, что перед новой встречей в "нормандском формате" надо сначала выполнить решения предыдущей, а также о том, что во время президент России Владимир Путин выразил готовность встретится с коллегой из Украины Владимиром Зеленским в составе "нормандской четверки" при определенных условиях.