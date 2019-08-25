Российский телеведущий Дмитрий Дибров и его 30-летняя жена, обладательница титула "Миссис Россия-2017" Полина в попали в ДТП, когда ехали на мотоцикле. Об этом сама Диброва сообщила в своем Instagram.

По словам женщины, пара въехала в дерево. Причем это произошло, судя по дате записи, еще 23 августа.

"Вчера врезались в Дерево. Или оно в нас", - написала Диброва.

Скриншот: Instagram/ polinadibrova

Также жена знаменитости призналась, что всегда безумно любила экстрим и активные действия, но после рождения третьего ребенка стала бояться высоты и скорости.

Фото: Instagram/ polinadibrova

Как можно заключить из тона записи и того, что Диброва проиллюстрировала его тремя фото, на которых супруги выглядят вполне счастливыми, с ними все в порядке.

Ранее "Страна" писала, что в Москве на автомобиле насмерть разбился российский режиссер, сценарист и актер Игорь Хомский.

Также мы сообщали, что весной во время езды на мотоцикле умер журналист Сергей Доренко.