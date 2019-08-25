Бывший полузащитник сборной Украины Алексей Гай объявил о завершении карьеры. Об этом спортсмен написал в своем Instagram.

36-летний Гай не назвал причину, по которой решил распрощаться с профессиональным спортом, где его последним клубом стал донецкий "Олимпик".

В посте с сообщением о завершении карьеры футболиста он поблагодарил всех, кто его учил, тренировал и поддерживал. Также он признался в любви к самому футболу.

"Большая благодарность самому Футболу. Эта потрясающая игра дала мне все. Футбол помог мне встретить семью, друзей, знакомых, и ту часть критиков, которые помогали мне становиться сильнее", - написал Гай.



Фото: Instagram/ alexeygai

Обращение к подписчикам спортсмен закончил загадочной фразой: "Увидимся на полях Европы!"

Гай известен как игрок украинских клубов "Шахтер", где прошли лучшие годы его карьеры, а также "Черноморец", "Ильичевец", "Олимпик", азербайджанской "Габалы" и российской "Кубани". Он также принял участие в 29 матчах сборной Украины, в чьем составе спортсмен забил 1 гол.

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