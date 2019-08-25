Лидеры США, Франции и Италии выступают за возвращение России в "Группу семи", а главы Великобритании, Германии, Канады и Японии против этого плана. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает журналист Washington Post Джош Рогин в Twitter.

По информации Рогина, возвращение России обсуждалось на вчерашнем ужине в Биаррице.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подали голос против возвращения России в "Большую семерку". Их поддержал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который считает, что нет прогресса по украинскому вопросу. Абэ также напомнил присутствующим об отношениях России и Китая.

В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон поддерживат эту идею. Причем он более настойчиво продвигает эту идею в частных разговорах, чем на публике.

"Создается впечатление, что он вдохновляет Трампа быть публичным выразителем этой идеи", - добавил журналист.

Рогин также написал, что к сторонникам возвращения России относится и Италия.

Инсайд американского журналиста подтверждает заявление Трампа, о котором писала "Страна", что кое-кто из лидеров G7 поддерживает идею американского президента о возвращении России.

Ранее мы приводили слова Дональда Туска, что в "Большую семерку" вместо России лучше пригласить Украину.