Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф срочно прибыл во французский Биарриц, где проходит саммит "Большой семерки". Об этом со ссылкой на французских организаторов G7 сообщает "Укринформ".

Перед прибытием главы иранского МИД лидеры "Группы семи", за исключением президента США Дональда Трампа, согласовали общую позицию в отношении Тегерана. Это было сделано, чтобы принудить Иран выполнить обязательства по ядерной программе и избежать торговой войны между ближневосточной страной и Соединенными Штатами.

Совместное решение прокомментировал лидер Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы согласовали, что должны совместно сказать Ирану... Все хотят избежать конфликта, и Дональд Трамп был очень четким в этом вопросе", - сказал Макрон 25 августа.

Зато Трамп заявил, что США в отношениях с Ираном будут действовать в соответствии с собственной позицией.

Напомним, сегодня Макрон также заявлял, что ни у кого из "Большой семерки" нет мандата на переговоры с Ираном.

24 августа "Страна" сообщала, что Иран успешно провел испытание новой ракеты.