В Гонконге полицейские впервые применили огнестрельное оружие против протестующих. Об этом передает BBC.

Офицер полиции Гонконга выстрелил из пистолета во время протестов в воскресенье. Представители правоохранителей заявили местным изданиям, что выстрел был произведен в качестве предупреждения и что в результате столкновений несколько офицеров были доставлены в больницу.



Фото: bbc.com

Жесткие меры приняты правоохранителями в связи с агрессивным поведением демонстрантов, которые бросали в полицию кирпичи и бензиновые бомбы. Кроме того, протестующие разобрали тротуар, построили баррикады и устроили блок-посты на улицах города.

Также 25 августа, в воскресенье, полиция применила два водомета и пускала слезоточивый газ. Как писала "Страна" водометы тоже были задействованы впервые с начала протестов.

Также мы писали о задержании полицией Гонконга 29 протестующих после того, как ночью 25 августа в городе прошли массовые столкновения с силовиками.