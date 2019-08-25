Пустомытовский районный суд Львовской области признал виновными в хулиганстве двух старшеклассников, в прошлом году напавших на цыганский табор во Львове, однако освободил их от отбывания наказания. Об этом сообщает Zaxid.net.

Юным националистам заменили 4,5 года тюрьмы на условный срок в полтора года каждому.

24 июня 2018 года 14 человек напали на цыганский табор в лесополосе вблизи ул. Трускавецкой на окраине Львова. В результате нападения один человек погиб, а еще трое получили повреждения различной степени тяжести.

Суд установил, что участники группировки готовились к нападению в гаражном кооперативе по ул. Трускавецкой. За день до нападения они приготовили деревянные палки, ножи, металлические трубы, цепи, молоток и маски, чтобы скрыть свои лица. Одни члены банды атаковали табор, а другие оставались на подступах к нему, чтобы сообщать о приближении посторонних.

В августе 2019 г. Пустомытовский райсуд завершил рассматривать дело в отношении двух из 14 нападающих - Андрея И. и Юрия Г., которые учатся в 11-м классе. В судебном приговоре указано, что один из школьников громил табор металлической трубой и выгонял цыган с занимаемой территории, а другой "стоял на шухере". Их обвиняли в хулиганстве с применением оружия, что наказывается лишением свободы от 3 до 7 лет.

Андрей И. и Юрий Г. заключили с прокурором соглашение о признании виновности. Поэтому судья назначил им наказание в виде 4,5 лет тюрьмы каждому, а затем освободил их от отбывания этого наказания, назначив по 1,5 года условно. В течение этого периода приговоренные должны регулярно отмечаться в уполномоченном органе и сообщать о смене места жительства, работы или учебы.

Дело о других 12 нападавших, трое из которых обвиняются в умышленном убийстве, суд продолжает рассматривать.

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