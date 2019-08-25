Украинская сторона вынуждена прекратить работы по демонтажу укреплений около разрушенного моста в Станице Луганской до тех пор, пока сторона боевиков не начнет ответные работы. Новость опубликовали в пресс-службе ООС на Facebook.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В воскресенье, 25 августа, пиротехническое подразделение украинской стороны вновь начало обследование участка местности для проведения демонтажных работ в Станице Луганской. По состоянию на 9:00 утра со стороны оккупационных властей никаких инженерных работ не проводилось.



Сообщается также, что на указанный участок прибыли представители СММ ОБСЕ с целью оценки оперативной обстановки, выяснения текущего состояния дел на подконтрольной Украине стороне и проводимых мероприятий.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Напомним, что в субботу, 24 августа, украинская сторона начала демонтаж укреплений возле разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской.

Также мы рассказывали, что в ОБСЕ назвали последнее перемирие на Донбассе самым действенным.