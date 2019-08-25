Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что обмену удерживаемыми лицами между Россией и Украиной мешают внутриполитические препятствия, причем в обеих странах. Об этом журналист сказал во время эфира на "Эхе Москвы".

По словам Венедиктова, процесс обмена значительно ускорился в последнее время.

"Все получили пинков и тумаков с двух сторон. И это важно. И действительно идут, туда вовлечена масса людей, масса структур", - отметил главред СМИ.

Однако этому процессу мешают силы внутри стран, оппозиционные их президентам.

"Потому что у Зеленского внутри страны существует очень мощная оппозиция, скажем, на выдачу, или обмен, или выпуск некоторых российских граждан. И эта оппозиция является и политической, и силовой. И здесь у нас тоже, чтобы вы понимали. Несмотря на то, что кажется, что Путин щелкнет пальцами и всех посадят на самолет чей-то и вывезут. Макрона, скажем. Нет, это не так. Потому что здесь приходят силовики и говорят: ну как же, вот они террористы. Условно я говорю. И надо понимать, что, может быть, Путину важнее иметь отношения со своими силовиками, чем с чужими президентами", - сказал Венедиктов.

При этом журналист спрогнозировал, когда примерно может состояться обмен.

"Надеюсь, что в течение ближайшей недели оптимистичный будет результат по части заключенных там и здесь", - предположил Венедиктов.

Ранее "Страна" приводила слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который констатировал налаживание диалога между президентами Украины и России по поводу обмена.

Также мы цитировали слова адвоката Валентина Рыбина. Он рассказал, что обмен пленными между Украиной и Россией будет проходит по формуле "33 на 33".