В сети интернет опубликовано видео с места смертельного столкновения легкового автомобиля и фуры в Москве, в котором погиб режиссер и актер Игорь Хомский. Ролик оказался в распоряжении канала РЕН ТВ.

На записи видно, как спасатели извлекают тело Хомского из смятой машины, чтобы передать его судебно-медицинским экспертам. Последние должны установить, не было ли в крови режиссера алкоголя.

Видео: YouTube/ Мария Рагуткина

РЕН ТВ стали известны и некоторые обстоятельства ДТП. Перед смертельным столкновением Хомский летел на своем авто со скоростью не менее 120 км/ч. Это более чем в два раза превышает скорость, разрешенную на участке, где произошла авария.

Фото: ren.tv

Журналисты канала ссылаются на записи с камер наблюдения, на которых видно, что режиссер не пытался уйти от столкновения. Его автомобиль угодил в бордюр, и водитель потерял управление. После этого машину вынесло в припаркованную фуру.

О других деталях аварии и о том, чем известен погибший режиссер, "Страна" сообщала ранее.

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