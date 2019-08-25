В столице на Минском массиве киевляне, возмущенные неправильной парковкой жестко наказали мужчину, который припарковал свой автомобиль на проходе. Об этом на Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Фото: Facebook/dtp.kiev.ua

На лобовое стекло автомобиля нарушителя кинули использованный памперс. При этом содержимое памперса испачкало автомобиль "героя парковки".

Автор публикации отметил, что это уже не первый случай неправильной парковки автомобиля этим горе-водителем. В этот раз его решили проучить радикальными методами.

"Картина маслом, на проходе ставит машину, не впервые ул. Панча, 7. Ее и выкатывали на середину дороги, и предупреждали не раз, чувак не понимает, он всегда ставит ее четко на проходе домой", - написал автор публикации.

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