В сети появился ролик, на котором видно пилотаж тренировочных полетов тройки российских истребителей пятого поколения Су-57. Ролик опубликован на Youtube-канале Techreporter.ru.

На видео можно заметить, что истребители оттачивают синхронность действий. Во время полета самолеты выполняют различные фигуры.

В ролике также показан одиночный пилотаж Су-57, в котором пилот продемонстрировал все возможности своего самолета.

Видео: Youtube/Techreporter.ru

Отмечается, что пилот выполнил развороты и перевороты, а также побывал в управляемом плоском штопоре и исполнил Кобру Пугачева.

Кобра (Кобра Пугачева) - фигура высшего пилотажа, которая демонстрирует управление тангажом в динамике полёта, стабильность на больших углах атаки и возможности сверхманёвренности реактивного самолёта.

Ранее "Страна" рассказывала, что выступление украинского летчика на истребителе второй месяц подряд признают лучшим в мире.

Кроме того, мы сообщали, что российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета министра обороны Шойгу.