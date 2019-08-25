Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами и медалями шахтеров, а также присвоил горнякам почетные звания. Указ о награждении под №624/2019 появился на сайте главы государства.

Как сказано в тексте указа, награды и звания присвоены горнякам "за весомый личный вклад в укрепление энергетического потенциала государства, обеспечение устойчивой работы угольной промышленности, высокий профессионализм".

Одного работника угольной отрасли Зеленский наградил орденом "За заслуги" II степени. 4 человека получили орденом "За заслуги" III степени. Орден княгини Ольги III степени вручили трем шахтерам. Орден "За доблестный шахтерский труд" III степени получили 16 шахтеров, медаль "За труд и доблесть" - 13 человек.

Одному человеку присвоено почетное звание "Заслуженный горняк Украины", а еще 16 - звание "Заслуженный шахтер Украины".

Ранее "Страна" рассказывала о Дне шахтера и традициях его празднования.

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