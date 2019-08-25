В Измаиле местные обнаружили тело пятилетнего ребенка, который на днях утонул в Дунае, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Одесской области.

23 августа в городе Измаил, что в Одесской области, во время отдыха на местном пляже на реке Дунай пошел купаться и не вернулся пятилетний мальчик. К поиску тела ребенка были привлечены спасатели, водолазы и местные жители. Спасатели обследовали 8 тыс. кв. м дна и 24 км русла реки, 6 км береговой линии.

Как отмечается, 24 августа в 21:38 тело ребенка обнаружили местные жители. Спасатели извлекли тело на берег.

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