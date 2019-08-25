В Москве 25 августа российский режиссер, сценарист и актер Игорь Хомский попал в смертельную аварию. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Смертельное ДТП произошло в Юрьевском переулке около 6:00. Хомский ехал на арендованном в каршеринге автомобиле и врезался в грузовик.

Фото: kino-teatr.ru

По предварительным данным, режиссер не справился с управлением и на полном ходу влетел в фуру КАМАЗ. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте.

Фото: vk.com/msk_today

Хомский известен благодаря фильмам "Неоконченный урок","История N" и сериалу "Закон каменных джунглей". Он не дожил три дня до своего 43-летия.

Как сообщала "Страна", 24 августа в России умер известный переводчик-синхронист Юрий Живов, который стал популярным, переводя фильмы в 1990-х годах.

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