На украино-румынской границе 21 августа контрабандисты оставили на месте более 4 тысяч пачек сигарет, когда их пытались задержать правоохранители. Новость передает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера в ходе реализации оперативной информации вблизи государственной границы обнаружено движение группы неизвестных лиц с пакетами. При попытке задержания пограничниками отдела "Селятино" Черновицкого отряда осуществлен один предупредительный выстрел вверх из устройства для отстрела резиновыми пулями. Неизвестные лица обратились в бегство в тыл участка украино-румынской границы, оставив на месте 10 пакетов табачных изделий ", - сообщает пресс-служба 22 августа.

На месте пришествия, обнаружено 4620 пачек сигарет, они доставлены в пограничное подразделение.

Фото: пресс-центр Государственной пограничной службы Украины

Ранее "Страна" в Киеве изъяли почти на пол миллиона сигарет без акцизов, которыми торговали через интернет.

Также мы рассказывали, что под Херсоном неизвестный в маске и с автоматом ограбил автомобиль с сигаретами, но сейф вскрыть не смог.