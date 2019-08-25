В полицию Киева поступило заявление женщины, от имени которой мошенники взяли "быстрый" кредит на сумму 10 тысяч грн. Об этом "Стране" сообщил источник в правоохранительных органах.

В последнее время в столичную полицию поступает все больше заявлений об аферах с быстрыми кредитами. Причем потерпевшие жалуются как на необоснованное начисление космических процентов после полной оплаты займа, так и на немотивированные претензии кредиторов к людям, никогда не бравшим интернет-кредитов.

Ко второй группе махинаций относится и случай с киевлянкой, никогда не бравшей "быстрых" кредитов. Однако женщине внезапно начали приходить сообщения, будто она оформила займ в Александровской больнице Киева.

Как выяснила полиция со слов женщины, неизвестные использовали ее персональные данные и оформили кредит в одном из интернет-быстрозаймов на 10 тысяч гривен.

Потерпевшей стали названивать операторы кредитной компании (которую, кстати, рекламирует украинский певец Виктор Павлик). С женщины требуют долг с процентами, которые насчитываются каждый день.

По заявлению заведено уголовное производство по ч.1 ст.190 УК Украины (мошенничество). Полиция проверяет, каким образом персональные данные женщины были использованы на территории больницы для оформления кредитов, и не было ли утечки информации от медперсонала.

Ранее "Страна" рассказывала о поимке в Киеве мошенника, который устроил фиктивный обменник, откуда пытался сбежать с 50 тысячами евро.

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