В субботу, 24 августа, горные спасатели должны были выйти на службу для того, чтобы помочь туристке, которая травмировала ногу во время прохождения туристического маршрута в районе горы Великий Верх Межгорского района. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Закарпатской области в Facebook.

"Сообщение об этом поступило в Службу спасения в 16:00, и уже через 2,5 часа спасатели горного поисково-спасательного отделения пгт Нижние Ворота добрались до места нахождения пострадавшей, которой оказалась жительница города Иршава 1963 года", - сообщает пресс-служба.

Скриншот: Facebook/Управління ДСНС України у Закарпатській області

Женщине была оказана первая медицинская помощь, спасатели доставили ее в село Пилипец где пострадавшую уже ждали родные.

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