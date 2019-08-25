25 августа в Холодногорском районе Харькова загорелись старые автопокрышки и несколько автомобилей, к его тушению привлекли пожарную службу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как сказано в сообщении, в 10:37 на номер "101" поступило сообщение о пожаре по адресу ул. Беркоса, 7. Густой черный дым от пожара напугал местных жителей.

Пожарные прибыли на место происшествия, где на открытой территории горели старые автомобильные шины и несколько автомобилей. Общая площадь пожара составляла около 300 кв.м.

Фото: kh.dsns.gov.ua

Тушением огня занялись 5 пожарно-спасательных подразделений на автоцистернах, 1 спецавтомобиль, а также пожарный поезд. Всего с огнем боролись 33 спасателя.

Их усилия были направлены в первую очередь на то, чтобы не дать огню распространиться на соседние здания. Одновременно спасатели тушили очаг возгорания. Благодаря слаженным действиям работников ГСЧС пожар удалось локализовать уже в 11:30. От огня были спасены несколько зданий и грузовой автомобиль.

Однако вместе с тем огонь и высокая температура уничтожили два и повредили три автомобиля.

Фото: kh.dsns.gov.ua

К 13:52 горение было окончательно ликвидировано.

На место происшествия приехала оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области во главе с начальником Главного управления Александра Волобуева, а также сотрудники полиции и прокуратуры. Причины пожара устанавливаются.

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