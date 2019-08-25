Харьковская полиция начала расследование из-за обрушения части автомобильного моста около Харькова. Новость сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины. Санкциями статей предусмотрено наказание от 2 до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - сообщает пресс-служба.

Напомним, в воскресенье утром в Харькове обрушилась одна сторона моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин. В результате происшествия никто не пострадал. Движение транспорта перекрыто.

"Укравтодор" сообщила, что по предварительным данным аварийное разрушение части путепровода произошло из-за динамического удара перегруженной фуры.

Ранее "Страна" сообщала, что на подъезде к Киеву появятся системы по взвешиванию авто в движении.

Также мы сообщали, что автотрассу Киев - Харьков - Должанское частично перекроют на 3 месяца.