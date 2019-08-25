И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заверила жителей страны, что нужно следить за своим психическим здоровьем и не нужно стесняться обращаться к психотерапевтам. Пост о психическом здоровье она опубликовала на своем Facebook.

По мнению Супрун, люди вовремя не обращаются к специалистам по психическому здоровью, так как боятся, что скажут по этому поводу на работе или опасаются наклеивания обидных ярлыков. Это может привести к тяжелым последствиям.

"Следствием таких предубеждений могут стать сложные психические расстройства: клиническая депрессия, эмоциональное выгорание или даже суицид. Игнорировать такие проблемы опасно для своего здоровья и людей, которые нас окружают", - пишет Супрун.

Скриншот: Facebook/ ulanasuprun

Чтобы побольше узнать о психическом здоровье, министр предлагает украинцам посмотреть видео, снятое в рамках кампании Министерства здравоохранения Украины "Спроси у доктора". В ролике на вопросы о психическом здоровье отвечает врач-психиатр, директор Центра психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Минздрава Украины Сергей Шум.

Из видео можно узнать об отличиях между психологом, психотерапевтом и психиатром, кому и когда следует обращаться к этим специалистам и почему это не стыдно.

Видео: Facebook/ moz.ukr

Супрун завершает свой пост призывом учиться вовремя распознавать психические проблемы и обращаться за помощью, так как это "важный навык для современного человека".

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