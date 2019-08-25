Погода на понедельник, 26 августа, будет мало чем отличаться от прогноза на выходные - жара и дожди в Карпатах или около них. Об этом сказала синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Антициклон по имени Corina приведет в Украину сухую солнечную погоду. Температура воздуха остается на привычных отметках - +26...+33 градуса.

Скриншот: Facebook/Наталка Діденко

В Киеве 26 августа будет сухо солнечно и около +28 градусов. Однако синоптик обещает небольшое похолодание в четверг, 29 августа. В этот день температура воздуха в столице понизится на несколько пунктов, где-то до +23...+24 градусов.

Фото: Facebook/Наталка Діденко

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик объяснила связь между 37-градусной жарой в Украине и выбрасыванием коней за борт.

Также мы рассказывали, что спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках Закарпатья и угрозе небольших селей.