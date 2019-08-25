И.о. обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун подробно проинструктировала жителей страны по поводу приготовления шашлыка. Соответствующий пост чиновница опубликовала на своем Facebook.

Обращение к шашлычной теме Супрун мотивировала тем, что в предпоследние выходные лета многие наверняка проведут на природе у мангала.

Она отметила, что есть много мяса, особенно красного, вредно, однако ее ведомство не может запретить шашлыки. Зато может посоветовать, как их приготовить с наименьшим вредом для здоровья.

По словам и.о. министра, первым делом следует очистить гриль или мангал от копоти, в которой содержатся канцерогены.

Для шашлыков нужно выбирать нежирное мясо. Ведь когда жир капает на угли, образуются вещества, повышающие риск развития рака поджелудочной железы, прямой кишки и груди. От попадания жира на угли защитит фольга. К тому же через нее мясо не впитает копоть.

В качестве маринада для мяса не желательно использовать майонез или масла, при нагревании которых образуются вредные альдегиды и транс-жиры.

Как советует Супрун, нужно "разбавить" мясо овощами: их должно быть больше самого мяса. А есть их можно без ограничений. Порция же мяса не должна превышать, как выразилась чиновница "середину ладони".

Также министр рекомендует сократить время приготовления.

"Нет, есть сырое мясо и твердую кукурузу не нужно. Но можно сделать две вещи: порезать мясо на довольно мелкие кусочки, чтобы оно быстро прожарилось, и приготовить предварительно в микроволновке или духовке", - написала Супрун.

При жарке необходимо чередовать температурный режим, чтобы пища не подгорела и образовалась корочка.

Пейте воду, только воду. Саперави хорошо дополняет баранину, но на самом деле вы чувствуете жажду, и пьете так много из-за обезвоживания, а безопасной дозы алкоголя не существует. Кроме того, алкоголь повысит риск травматизма или потоплены, и после его употребления нельзя сесть за руль. Вода поможет вам переварить пищу и никак не повредит.

Заботьтесь о гигиене. Мойте руки с мылом, и держите сырое мясо отдельно от остальных продуктов. Не лишайте продукты на завтра без холодильника. Накрывайте мытые овощи, чтобы на них не садились мухи. То, что упало, есть уже нельзя. Такие простые правила, но о них забывают, и имеют пищевое отравление.

Возьмите переодевание. Жарить шашлыки топлесс (жарко же!) - плохая традиция. Во-первых, не стоит находиться без одежды под солнечными лучами - это увеличивает риск ожогов, рака кожи и приводит к фотостарению. Во-вторых, полициклические ароматические углеводы попадают на кожу, и увеличивают риск развития опухолей. Поэтому наденьте одежду с длинными рукавами и брюки на барбекю-вечеринку, а затем переоденьтесь.

Скриншот: Facebook/ ulanasuprun

Запивать шашлык Супрун советует только водой, так как "безопасной дозы алкоголя не существует".

На природе не стоит забывать о гигиене.

"Мойте руки с мылом и держите сырое мясо отдельно от остальных продуктов. Накрывайте мытые овощи, чтобы на них не садились мухи. То, что упало, есть уже нельзя", - предупреждает чиновница.

Напоследок Супрун отметила, что жарить шашлыки топлесс - плохая традиция. Во-первых, можно сгореть на солнце. Во-вторых, к коже прилипнут продукты горения. Поэтому на шашлыки следует взять одежду с длинными рукавами и брюки.

Ранее министр-советчица напоминала родителям об опасности открытых окон для детей.

"Страна" также писала о рекомендациях Супрун по поводу того, как уберечься от герпеса.