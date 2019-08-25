Во понедельник, 26 августа, погода в Украине будет жаркой и ясной в большинстве регионов. Только в Ивано-Франковске и Ужгороде синоптики обещают дождь с грозой при общей высокой температуре воздуха в областях (около +30 градусов). В остальной части Украины температура будет колебаться от +25 до +32 градусов. Укргидрометцентра опубликовал карту с подробным прогнозом у себя на сайте.

Днем температура будет колебаться от +25 до +32 градусов. Самыми жаркими будут южные области страны - Одесса, Николаев, Херсон и Крым. Прохладнее всего будет в Луцке, Ровно и Сумах.

Ночная температура будет колебаться от +11 до +21 градуса. Больше всего повезет любителям ночных прогулок в южных областях, а также в Запорожье. Холоднее всего ночью будет в Черниове, Сумах и Луцке.

Температура в столице завтра будет +26...+28 днем и +13...+15 ночью.

Скриншот: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" рассказывала, что спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках Закарпатья и угрозе небольших селей.

Кроме того, мы рассказывали, что в Украину снова пришла большая жара.