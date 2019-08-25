Компания Netflix выпустила тизер полнометражного фильма "Эль Камино: во все тяжкие", который стал продолжением популярного сериала об изготовителях и продавцах наркотиков Уолтере Уайте и Джесси Пинкмане.

Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Netflix 24 августа.

В тизере показан минутный отрывок из сцены допроса Тощего Пита - мелкого наркоторговца и дружка главного героя Джесси Пинкмана.

Именно вокруг судьбы Джесси будет сконцентрировано главное действие продолжения. Судя по тексту, Пинкман оказался в плену банды неонацистов, которые заставляли его варить метамфетамин, но Джесси удалось убежать.

Видео: YouTube/ Netflix

Роль Тощего Пита исполняет тот же актер Чарльз Бэйкер, что и в сериале. В отрывке видно, как сильно сник и постарел его герой, выглядевший в сериале гораздо свежее и бодрее.

Ранее "Страна" рассказывала некоторые подробности нового проекта с полюбившимися старыми героями и называла дату релиза фильма.

Напомним, сенсационная и радостная для фанатов сериала "Во все тяжкие" новость о появлении полнометражного продолжения эпопеи появилась в январе этого года.