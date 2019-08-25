В воскресенье, 25 августа, на Донбассе во время обстрелов со стороны противника четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения различной степени тяжести, один из которых впоследствии умер.

Новость сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"К сожалению, во время эвакуации в медицинское учреждение один из наших собратьев от полученных ранений скончался. Другие военнослужащие уже находятся под наблюдением медицинских специалистов", - говорится в обнародованном в воскресенье днем на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук сообщении.

Скриншот: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Каких-либо подробностей, включая место, где украинские военные подверглись обстрелу, в информации не сообщается.

Ранее "Страна" сообщала, что в День независимости боевики на Донбассе два раза нарушили перемирие.

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