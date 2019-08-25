В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике на глаза сотрудникам попался небольшой табун лошадей Пржевальских. Фотографии животных были опубликованы на Facebook-странице организации.

В кадр попало с десяток грациозных животных. На фото заметно, что в табуне много подросших жеребят.

Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

Лошади попозировали на открытой поляне на фоне деревьев.

Сотрудники заповедника подписали фото так: "Наши любимые "фотомодели" на фоне августовских пейзажей".

Лошадь Пржевальского - это подвид дикой лошади, который в соновном обитает в Азии. Свое название он получил по фамилии русского географа и путешественника Николая Пржевальского, впервые открывшего подвид.

В чернобыльской зоне живет единственная на планете полностью дикая популяция лошади Пржевальского.

Ранее "Страна" писала, что ученым удалось посчитать численность этих животных на территории заповедника. Оказалось, что возле Чернобыля обитают более ста лошадей Пржевальского.

Также мы показывали фото в форме лошади над просторами заповедника.