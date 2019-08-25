Полиция Гонконга впервые c начала массовых протестов применила против их участников водометы. Об этом рассказывает британский телеканал Sky News.

Кроме водометов полицейские использовали для разгона протестующих слезоточивый газ. Участники акций протеста в ответ закидывали сотрудников органов правопорядка камнями. Кроме того, есть информация о применении зажигательных смесей. Напомним, что уже задержаны 29 человек.

Крупные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Ранее "Страна" сообщала, что "Человек-паук" разместил на небоскребе в Гонконге транспарант с призывом к миру.

Кроме того, мы рассказывали, что Китай не позволил двум военным кораблям США зайти в порт Гонконга.