Названа дата выхода полнометражного фильма - продолжения сериала об изготовителях амфетамина "Эль Камино: во все тяжкие" - картина появится на стрим-сервисе Netflix 11 октября. Эта информация появилась на сайте Netflix.

Интересно, что страница фильма 24 августа исчезла с ресурса. Однако фанаты сериала сохранили ее скриншот, из которого можно узнать некоторые детали нового фильма, который снимался в строжайшей тайне.

Скришнот: www.netflix.com

Новая лента расскажет о судьбе Джесси Пинкмана, который в финале сериала сбежал от удерживавших его в рабстве бандитов-нацистов. Джесси снова сыграет полюбившийся зрителям по сериалу Аарон Пол.

Фото: film.ru

Режиссером и сценаристом фильма выступил создатель оригинального шоу Винс Гиллиган.

Также уже известен хронометраж картины - 122 минуты. А ее название отсылает к машине марки Chevrolet El Camino, в которой Пинкман совершил побег от бандитов.

Пока не ясно, появятся ли в фильме другие персонажи сериала в исполнении Брайана Крэнстона (Уолтер Уайт), Боба Оденкерка (Сол Гудман) и других.

Как ранее сообщала "Страна", новость о появлении полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" появилась в январе этого года.

Также мы писали, что в США вполне реальный, а не экранный учитель химии изготавливал метамфетамин, за что получил срок.