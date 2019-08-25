Причина разрушения части моста через железную дорогу на дороге М-18 в районе Песочина (Харьковская область) стал динамический удар перегруженной фуры.

Причину в Facebook сообщила пресс-служба "Укравтодора".

"По предварительным данным, разрушение произошло из-за существенной перегрузки одной из фур, передвигавшихся по мосту, в результате чего произошло смещение плиты и разрушение конструкции. Смещение конструкции, по предварительной информации, мог вызвать динамический удар перегруженной фуры, о чем свидетельствует четко выраженный тормозной путь в пределах места разрушения", - подчеркивают в пресс-службе "Укравтодора".

Скриншот: Facebook/Укравтодор

В "Укравтодоре" отмечают, что согласно экспертизе Харьковского автодорожного института, проведенной в мае 2018 года, мост, (построенный в 1977 году) квалифицировался как работоспособный и к категории аварийных не относился. Сейчас анализируются камеры видеонаблюдения, изучается тормозной путь и другие факторы для окончательного установления причины разрушения.

Движение железнодорожного транспорта на подъездах к путепроводу замедленно. На месте происшествия работают дорожники, мостовики, представители полиции.

В результате происшествия никто не пострадал, движение на этом участке закрыто, движение железнодорожного транспорта на подъездах к мосту замедлено.

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