В воскресенье, 25 августа, в Барселоне в полицию сообщили о взрывном устройстве в море. После сообщения о возможном взрыве посетителей пляжа срочно эвакуировали, передает ТАСС.

"Зона оцеплена, установлен периметр безопасности", - сообщили в гражданской гвардии в каталонской столице, отметив, что на месте ЧП работают специалисты.

Правоохранительные органы отметили, что речь может идти о взрывном устройстве времен испанской гражданской войны.

По данным местных СМИ, водолазы гражданской гвардии ведут поиск устройства, чтобы провести контролируемый взрыв. Ранее стражи порядка получили уведомление о том, что объект может находиться на значительной глубине.

Напомним, что в щитовой многоэтажки Кропивницкого сработало взрывное устройство. Видео.

Также в Киеве мужчина бросил взрывное устройство в полицейских.