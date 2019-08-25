С пляжа в Барселоне эвакуировали людей из-за сообщения о бомбе
В воскресенье, 25 августа, в Барселоне в полицию сообщили о взрывном устройстве в море. После сообщения о возможном взрыве посетителей пляжа срочно эвакуировали, передает ТАСС.
"Зона оцеплена, установлен периметр безопасности", - сообщили в гражданской гвардии в каталонской столице, отметив, что на месте ЧП работают специалисты.
Правоохранительные органы отметили, что речь может идти о взрывном устройстве времен испанской гражданской войны.
По данным местных СМИ, водолазы гражданской гвардии ведут поиск устройства, чтобы провести контролируемый взрыв. Ранее стражи порядка получили уведомление о том, что объект может находиться на значительной глубине.
Напомним, что в щитовой многоэтажки Кропивницкого сработало взрывное устройство. Видео.
Также в Киеве мужчина бросил взрывное устройство в полицейских.