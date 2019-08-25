Во Франции на саммите "Большой семерки" страны-участницы достигли договоренности относительно оказания срочной помощи странам Амазонии, которые страдают от лесных пожаров. Об этом сообщает ТАСС.

Французский президент Эммануэль Макрон отметил, что страны G7 уже приступили к переговорам со странам Амазонии.

"Мы достигли широкого совпадения взглядов относительно необходимости как можно быстрее оказать помощь пострадавшим от пожаров. Мы доведем это решение до нужного уровня реализации, в настоящее время уже осуществляются все необходимые контакты с этими странами Амазонии. Это делается с тем, чтобы можно было определить конкретные обязательства относительно технической и финансовой помощи", - пояснил Макрон.

Напомним, что Макрон заявил, что ни у кого в G7 нет мандата на переговоры с Ираном.

Также Трамп и Макрон провели встречу перед саммитом G7 .