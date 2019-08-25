Сегодня, 25 августа, в Украине ожидается подъем уровня воды в реках Закарпатской области до метра. Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

"По прогнозу Укргидрометцентра, во второй половине дня и вечером 25 августа в Закарпатской области, преимущественно в горных районах, в местах прохождения значительных кратковременных дождей на малых водотоках и в верховьях рек будет происходить повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, без угрозы негативных последствий, формирование значительного склонного и местного стока, локальных селевых потоков", - уточнили спасатели.

Ранее "Страна" сообщала, что экологи сообщили, почему в главной украинской реке стало меньше воды.

Кроме того, мы рассказывали, что Пэрис Хилтон покупает санаторий в Закарпатье и хочет привезти в Украину масштабный конкурс красоты.