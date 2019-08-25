Бельгийский футбольный клуб Гент не намерен продавать своего игрока, нападающего сборной Украины Романа Яремчука. Об этом сообщает Twitter-аккаунт Teleradiostereo 92.7.

Информацию об украинце подтвердили в клубе.

"С нашей редакцией связался технический директор Гента Мишель Луважи и сказал: "Мы не собираемся продавать Яремчука", - сказано в сообщении.

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Ранее "Страна" сообщала, что три гола украинца за Гент позволили бельгийскому клубу пройти дальше в Лиге Европы.

Также украинец Яремчук сделал голевой пас и помог Генту победить Риеку в Лиге Европы.

Отметим, что нападающий Роман Яремчук рассказал, почему еще не выставился за первый гол в сборной. Видео.

Кроме того, Яремчук и Зинченко попали в старт на матч против Италии