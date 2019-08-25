Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что королевство не обязано выплачивать в полном объеме отступные в размере 39 млрд фунтов в случае выхода из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Об этом глава правительства заявил на саммите G7, передает ТАСС.

"Если мы выйдем без соглашения, то это, конечно, правда, что 39 млрд фунтов, собственно говоря, больше не должны", - отметил он.

При этом Джонсон выразил уверенность в скором заключении соглашения об условиях Brexit.

"Я думаю, на данный момент есть реальный шанс, что мы достигнем сделки, но для того, чтобы получить это соглашение, мы должны подготовиться к выходу из Евросоюза и без него. Я думаю, что шансы на заключение сделки растут", - пояснил министр.

Напомним, что d Британии после Brexit начнет действовать "поправка Магнитского".

Также США могут не открыть свой рынок Британии после Brexit.